Schader rechnet mit niedrigerem Defizit

Bürstadt. Das Kämmereiamt im Bürstädter Rathaus ist nach seinen Berechnungen bislang davon ausgegangen, dass die Stadt für 2022 keinen ausgeglichenen Haushalt vorlegen kann – sondern ein Defizit von 250 000 Euro bleibt (wir berichteten). Nach neuesten Schätzungen im November geht Bürgermeisterin Bärbel Schader aber davon aus, „dass es besser wird als gedacht, weil wir mehr Einkommensteuer als erwartet erhalten“. Bis zur Verabschiedung des Haushalts am Mittwoch, 15. Dezember, will sie daher korrigierte Zahlen vorlegen. Dies betreffe auch die Summe der Tilgung: Nötig wären 1,6 Millionen Euro, zu schaffen sind laut dem bisherigen Haushaltsentwurf aber nur 600 000 Euro. Ob am Ende wirklich eine Million Euro fehle, ist laut Schader ebenfalls abzuwarten. cos

