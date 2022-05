Sattelschlepper auf dem Weg nach Polen

Bürstadt. Die Bürstädter Helfer um Thomas Molitor (2.v.l.) schicken zum zweiten Mal einen Sattelschlepper voller Spenden an Kinderheime im polnischen Glucholazy. Dort haben Kinder mit Behinderungen aus der Ukraine Zuflucht gefunden. Mittlerweile werden dort aber auch Jungen und Mädchen untergebracht, die ihre Familien verloren haben. Für sie alle hat das Team die Spendentrommel gerührt – und ist auf riesige Hilfsbereitschaft gestoßen. Unzählige Pakete mit Windeln, Hygieneartikeln und Lebensmitteln kamen beim Agrarmarkt Engert an. Der Riesenlaster konnte – wie erhofft – randvoll bepackt werden. Mithilfe eines Schilds schickt das Team an alle Unterstützer deshalb ein großes „Danke“. sbo

