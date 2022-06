Bürstadt. Saskia Wenz (Bild) leitet künftig die Sitzungen des Sozialausschusses in Bürstadt. Die junge SPD-Politikerin folgt damit auf ihre Parteifreundin Edith Appel-Thomas, die in den Magistrat gewechselt ist. Alle Mitglieder des Ausschusses bestätigten den Vorschlag von Boris Wenz in der öffentlichen Sitzung. cos (Bild: Nix)

