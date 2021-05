Sanierung am Bahnhof Bürstadt geht weiter

Bürstadt. Positive Signale für den Bahnhof Bürstadt: Das Mauerwerk an den Treppenaufgängen des Bahnhofs soll bald saniert werden. Die Deutsche Bahn habe einen Etat von 200 000 Euro für die weiteren Sanierungsmaßnahmen eingerichtet, teilt Michael Meister, Bergsträßer Bundestagsabgeordneter (CDU) mit.

Die Ausschreibung für die Maßnahme werde in diesen Tagen veröffentlicht. Und: Aufgrund der Förderkonditionen des Programms müssten die Arbeiten auf jeden Fall noch in diesem Jahr erfolgen. Dies hat Meister mit Bürstadts Bürgermeisterin Bärbel Schader (CDU) nun vom Verkehrsverbund Rhein-Neckar erfahren. „Das ist eine gute Nachricht für die Stadt und ihre Bürgerinnen und Bürger. Das gesamte Bahnhofsprojekt biegt damit endlich auf die Zielgerade“, freuen sie sich.

Im Sommer sind die Backsteine an der Treppe erneuert worden, jetzt soll der Rest saniert werden. © Berno Nix

Aufzüge sollen bald fahren

Auch für die Aufzüge am Bahnhof, die bereits im vergangenen Jahr installiert wurden, aber noch nicht funktionsfähig sind, gibt es laut Meister gute Neuigkeiten: Diese werden - vorausgesetzt, die endgültige Abnahme Ende Mai ist erfolgreich - in den kommenden Wochen in Betrieb gehen.

Bürgermeisterin Schader hatte den Bergsträßer Bundestagsabgeordneten im Frühjahr bei seinem Besuch im Rathaus über die unterbrochenen Arbeiten am Bahnhof informiert. Da nicht vorhersehbare Kosten aufgetreten waren, seien die Arbeiten eingestellt worden. Meister hatte daraufhin seine Unterstützung zugesagt und sich mit dem Verkehrsverbund Rhein-Neckar in Verbindung gesetzt. red