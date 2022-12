Bürstadt. Die Krippe in St. Michael ist komplett. Alle Figuren stehen dort, wo sie hingehören - auch die drei Hirten und die Schafe, die erst am Mittwoch in Bürstadt angekommen sind. Bis kurz vor knapp hat Restauratorin Iris Uhrig an den Männern in ihren weiten Gewändern gearbeitet, sie von alten Farbschichten und Schmutz befreit - in stundenlanger, akribischer Detailarbeit.

Dafür

...