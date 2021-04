Bürstadt. Auf den Plätzen des TCB wird ab sofort gespielt – wenn auch unter besonderen Bedingungen: Der Tennis Club ist am Freitag in die Freiluftsaison gestartet. Jedoch ist aufgrund der aktuellen Lage keine Öffnung der Plätze wie gewohnt möglich. Die Pandemie erfordert das Einhalten gewisser Abstands- und Hygiene-Regeln.

So ist zum Beispiel ein Spielen zu zweit in einem Einzelmatch generell möglich. Eine Doppelpartie kann aber nur gespielt werden, wenn die Spieler aus maximal zwei Haushalten kommen. Gastspieler sind a in dieser Situation erst einmal außen vor. Um das Verweilen auf der Anlage möglichst kurz zu halten, sind auch die Umkleiden und Duschen geschlossen.

Der Vorstand bittet seine Mitglieder, die Hygiene-Regeln auf der ganzen Anlage einzuhalten, um somit die weitere Verbreitung des Virus zu verhindern. Zur Umsetzung der Anwesenheitsdokumentation hat man sich innerhalb des Vereins entschlossen, die kostenlose Luca-App zu verwenden.

Das Handling ist denkbar einfach: Beim Betreten der Anlage melden sich die Mitglieder durch Scannen des ausgehängten QR-Codes an – und beim Verlassen wieder ab. Weitere Informationen sind unter www.luca-app.de einsehbar. Alternativ liegen auch vor Ort Anwesenheitsformulare zum Ausfüllen aus.

Vereinsgelände vorbereitet

Auch dieses Jahr wurden wieder zahlreiche Anstrengungen unternommen, um die Plätze rechtzeitig spielbereit zur Verfügung zu stellen. So trugen Mitarbeiter der Firma Nohe aus Hockenheim den Altbelag ab, 26 Tonnen Neubelag wurden auf den zehn Plätzen verteilt. Anschließend haben die Platzwarte die Plätze mehrfach gewalzt sowie Pfosten und Netze angebracht. Die Wege rund um die Plätze wurden zudem von Unkraut befreit.

Der Verein hält mit den Anstrengungen die Hoffnung auf eine lange Tennissaison weiterhin aufrecht. Die Vorbereitung sei keine Garantie für eine komplette Öffnung, da der Betrieb immer von der aktuellen Situation abhänge. Je nach Infektionslage muss der Verein zusammen mit dem Verband auf die aktuellen Geschehnisse zeitnah reagieren. So wurde bereits der Beginn der diesjährigen Medenrunde auf Anfang Juni verschoben, in der Hoffnung, dann bessere Startbedingungen vorzufinden. red

