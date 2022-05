Saisonauftakt mit großem Ansturm

Bürstadt. Sportfeste haben in Bürstadt eine lange Tradition. Die Leichtathletikabteilung des TV 1891 Bürstadt richtete den diesjährigen Saisonauftakt, der wie in jedem Jahr auf dem TV-Sportplatz durchgeführt wurde, aus. Bei schönstem Frühlingswetter stand einer gelungenen Veranstaltung nichts im Wege. Viele Eltern und Großeltern begleiteten die zahlreich erschienenen Mädchen und Jungen, über 100 Minis und Schüler waren gekommen. Bei bestem Wetter hatten die Nachwuchstalente die Gelegenheit, ihren Eltern zu zeigen, was sie drauf haben: Als Special durften die Eltern nämlich mittrainieren. Die Saisoneröffnung stand unter der Leitung von Ruben Wiedemann. Die Verantwortlichen danken auch allen Helferinnen und Helfern und freuen sich nach diesem gelungenen Auftakt auf eine tolle Leichtathletiksaison. red

