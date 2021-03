Bürstadt. Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr plant der MGV Sängerlust in Bürstadt wieder ein Open-Air-Konzert auf der Festwiese. Als Termin hat sich der Verein mit Chorleiter Peter Schnur auf Samstag, 12. Juni, geeinigt. Vorsitzender Roland Gündling hofft, dass die allgemeine Lage in der Corona-Pandemie bis dahin dieses Konzert zulässt. Proben würden derzeit dafür nur die Solisten mit Peter Schnur.

Dass „uns in dieser schrecklichen Zeit das Singen nicht erlaubt“ ist, falle den Aktiven besonders schwer. Deshalb appelliert Gündling an alle Aktiven: „Haltet durch.“ Wenn es jetzt in den Frühling geht, und die Lockerungen es zulassen, wollen sie zunächst wieder mit allen Chören im Freien – auf der Festwiese: mit den ersten Singstunden starten. „Ja, viele können es kaum erwarten, bis es wieder los geht und wir alle unter den musikalischen Klängen unserer Dirigenten neues Liedgut erlernen“, schreibt der Vorsitzende im Sängerlust-Report.

Fisch zum Mitnehmen

Auf der Sängerlustwiese sollen sich die Zuschauer wieder verteilen. © Fellbaum

Um die Vereinskasse aufzubessern, bietet der Verein an Karfreitag seinen Fisch zum Mitnehmen an, und am 11. Juni übernehmen die Sänger auf dem Wochenmarkt den Kuchenstand aufzubauen und Selbstgebackenes. Wer mit einer Kuchenspende helfen kann, soll sich bei Günter Dahlmann, unter der Telefonnummer 06206/7463 oder per E-Mail an guenther.dahlmann@gmx.net melden. Bei ihm ist auch die Bestellung von Zanderfilet mit Remoulade und Kartoffelsalat bis Sonntag, 28. März, möglich. Abgeholt werden kann der Fisch dann – möglichst in einem eigenen Behälter, an Karfreitag, 2. April, ab 11 Uhr.

Verschoben worden ist die Jahreshauptversammlung, die Ende März geplant war. Sie soll voraussichtlich im dritten Quartal dieses Jahr nachgeholt werden. cos