Sängerlust feiert ihr 45. Zeltfest

Bürstadt. Für das Zeltfest der Sängerlust, das in diesem Jahr am Wochenende vom Samstag und Sonntag, 6. und 7. August zum achten Mal auf der Sängerlustwiese in der Lorscher Straße 5 stattfinden wird, laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Denn für die Veranstaltung „mit dem besonderen Flair“ wie es MGV-Vorsitzender Roland Gündling nannte, wird nicht nur das Wahrzeichen des Festes – der große Lastenfallschirm – ausgepackt. Neben dem beliebten „Sängerlustschnitzel“ sollen weitere Spezialitäten die Besucherinnen und Besucher erfreuen, neben Getränken gehört auch Selbstgebackenes dazu.

Unterhaltung mit Uschi Frei

Unter dem Motto „Große Unterhaltung“ steht der Samstag, 6. August, ab 19 Uhr ganz im Zeichen von Uschi Frei. Vom Duo Winkler & Winkler eingestimmt und vom „Rod Lane Entertainment“ präsentiert, will die talentierte und charismatische Sängerin, die zum zweiten Mal bei der Sängerlust zu Gast sein wird, das Publikum unterhalten. Zuletzt war Uschi Frei in der Sat1-Sendung „All together now“ zu Gast, in der sie bekannte alte Melodien kräftig entstaubt hat. Ihre klassische Gesangsausbildung und viele Jahre Bühnen- und TV-Erfahrung sollen gemeinsam mit ihrer Leidenschaft und Stimme dem Publikum einen unvergesslichen Abend bereiten.

Beim Zeltfest ist die Atmosphäre stets einladend. © Christine Dirigo

Am Sonntag, 7. August, geht es bereits um 10 Uhr mit einem Frühschoppen weiter. Ab 11 Uhr folgt mit den „Original Blütenweg-Jazzern“ das nächste Highlight. Die Ehrenbürger von New Orleans – die zum achten Mal von der Sängerlust engagiert wurden – sind bekannt für fröhlichen Dixieland und verjazzte Oldies. Auf Kinder wartet eine Springburg zum Austoben. Mit einem Dämmerschoppen soll das 45. Sommer-Zeltfest zu Ende gehen. l Fell