Sänger und Sportler sammeln Altpapier

Bürstadt/Bobstadt. Der MGV Harmonie sammelt am Samstag, 8. Mai, wieder das Altpapier und alte Bücher in Bürstadt und Riedrode ein. Die Bürger werden gebeten, das Altpapier an diesem Tag bis 9 Uhr gebündelt am Straßenrand abzulegen. Die Sammelfahrzeuge sind bis 12.30 Uhr unterwegs. Zur Abgabe unter Einhaltung der Hygieneregeln stehen die Papiercontainer auf dem Beethovenplatz zur Verfügung. Den Anweisungen der Harmonie-Helfer ist Folge zu leisten. In Bobstadt sammeln Mitglieder des SV am Samstag, 8. Mai, ebenfalls Altpapier. Sie bitten die Bürger, das Papier – aber keine sperrigen Kartons – bis 9 Uhr gebündelt vor den Häusern bereit zu legen. Die Helfer treffen sich um 9.45 Uhr am Sportheim. red

AdUnit urban-intext1