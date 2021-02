Bürstadt. Die erste Altpapiersammlung des Jahres hatte der MGV Harmonie Bürstadt im Januar aufgrund des generellen Lockdowns abgesagt. Nach der Überarbeitung des Hygienekonzeptes hat der Verein nun von der Stadt die Zusage erhalten, dass weiterhin die monatlichen Altpapiersammlungen stattfinden können.

Der nächste Termin ist am Samstag, 13. Februar, ab 9 Uhr in Bürstadt und Riedrode. Alle weiteren Sammlungen finden dann wie bisher am zweiten Samstag des Monats statt. Genaue Termine sind auch auf der Homepage des MGV Harmonie Bürstadt nachzulesen.

Helfer des Vereins werden zu zweit in den Fahrzeugen unterwegs sein und FFP2-Masken tragen. Auf dem Sammelplatz werden die Fahrzeuge nacheinander entladen, um den Helfern größtmöglichen Schutz zu bieten.

Der MGV Harmonie bittet alle Bürger, sich bei der Anlieferung des Papiers auf dem Beethovenplatz ebenfalls an die bestehenden Abstands- und Hygieneregeln zu halten und die Anweisungen der Harmonie-Helfer zu befolgen. Es sei eine große Hilfe, wenn die Bürger das Altpapier am 13. Februar bis 9 Uhr gebündelt und gut sichtbar am Straßenrand ablegen, heißt es in der Mitteilung des Vereins. red