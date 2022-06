Sänger feiern wieder

Bürstadt. Am Samstag, 4. Juni, können die Küchen in Bürstadt und Umgebung kalt bleiben. Eine bewährte Adresse zum Essen und Trinken ist der MGV Harmonie in der Waldgartenstraße. Los geht’s um 17 Uhr. Die Verantwortlichen nutzen die Lockerungen rund um die Corona-Pandemie nicht nur zum Feiern, sondern auch, um ihre 48 Jubilare zu ehren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Vorstandsmitglied Michael Held freut sich auch über „seinen“ Kinderchor: Die Nachwuchstalente treten als wilde Tiere auf und wollen das Programm unter dem Motto „Erster Bürstädter Zoo“ musikalisch bereichern.

Süßes und Herzhaftes

Im Innen- und Außenbereich können sich die Besucher aufs Essen stürzen: Neben Schnitzel mit Jägersoße steht Wildschweinbratwurst auf dem Speisezettel. Bratwurst aus Schweinefleisch und Flammkuchen ergänzen das Angebot. Als Beilagen serviert die Sängerfamilie Kartoffelsalat und frische Brötchen. Auch die Kuchenfreunde kommen nicht zu kurz. Eifrige Bäckerinnen aus den eigenen Reihen wollen mit ihren süßen Kreationen die Herzen der Gäste erfreuen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Wegen Pfingsten feiert die Harmonie dieses Mal übrigens nur einen Tag und nicht auch am Sonntag, wie in den Jahren zuvor, als das Fest auf einen anderen Termin fiel. Fell