Bürstadt. Wird es unter Ihrer Verantwortung einen hauptamtlichen Ersten Stadtrat geben?

Bisher ist Bürstadt mit einem ehrenamtlichen Ersten Stadtrat gut zurechtgekommen. Die Stelle eines Hauptamtlichen ist derzeit für uns kein Thema, da eine Notwendigkeit hierfür von Seiten der Verwaltung bisher nicht nachgewiesen wurde. Außerdem ist das mit Kosten verbunden, die nicht im Haushalt stehen.

Sind die wiederkehrenden Straßenbeiträge eine gerechte Lösung? Oder gibt es Ihrer Ansicht nach ein besseres Modell?

Ich finde die wiederkehrenden Straßenbeiträge die derzeit gerechteste Lösung. Durch die wiederkehrenden Straßenbeiträge wird die Last auf viel mehr Schultern verteilt, denn die Straßen werden nicht nur von den anliegenden Eigentümern genutzt, sondern von vielen Bürgern der Stadt. Eine Abschaffung der Straßenbeiträge halte ich nicht für sinnvoll, denn dies ist nur mit enormen Grundsteuererhöhungen machbar.

Jugendliche sehen die Pläne für eine Bebauung des Freizeitkickergeländes kritisch. Wie soll die Fläche in Zukunft genutzt werden?

Zunächst sollte die Fläche so bleiben, wie sie ist, aufgewertet mit einer festen WC-Anlage. Es gibt sonst keine uneingeschränkte Möglichkeit, mit nicht vereinsgebundenen Leuten nach Herzenslust Freizeitsport zu machen. Nicht zu vergessen der Aspekt, dass Jugendliche Rückzugsräume brauchen, wo sie sich ungestört aufhalten können. Neben dem Jugendhaus ist hier vor allem das Freizeitkickergelände attraktiv.

Das Förderprogramm Soziale Stadt macht weitere Zuschüsse für die Stadtentwicklung in Bürstadt möglich. Wo setzen Sie die Gelder ein?

Diese Gelder werden jeweils projektbezogen beantragt. Wichtige Projekte sehen wir in Begegnungsstätten mit Repaircafé und Leihladen, zum Beispiel Erbacher Straße, neue Betreuung und Einrichtungen für Obdachlose, eventuell ein Ärztehaus, Bebauung Beethovenplatz. Ökologische Aufwertung des Biotops Flur 21.

Wie wollen Sie die Bürger besser an Entscheidungen und Entwicklungen teilhaben lassen?

Die Stadtverwaltung ist auf den neuesten Stand der Digitalisierung zu bringen, um interessierten Bürgern die Möglichkeit zu eröffnen, an politischer Arbeit teilzunehmen. Das kann gerade junge Bürger zu politischer Teilhabe motivieren. Mit projektbezogenen Bürger-Räten wird die Möglichkeit geschaffen, bei ausgewählten Themen deren Alltagsexpertisen noch direkter in die politischen Entscheidungen einzubinden.

Wie wollen Sie die Gehwegparkerei abschaffen? Fehlen Parkplätze?

Die Straße Am Bildstock kann als Muster genommen werden. Hier wurde erfolgreich Bürgerbeteiligung praktiziert. Die Verwaltung hatte hier gezeigt, was nachhaltig machbar ist. So wie dort vorgegangen wurde, ist nun eine Straße nach der anderen abzuarbeiten. Es sind alle Verkehrsteilnehmer einzubinden. Dies ist ein erheblicher zeitlicher Aufwand, der aber zu guten Ergebnissen führt.