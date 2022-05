RV03 Triathleten erfolgreich

Bürstadt. Die Sportler des RV03 Bürstadt haben erfolgreich am Triathlon in Griesheim teilgenommen. Corona-bedingt mussten einige absagen, so dass am Ende drei Triathleten an den Start gingen. Als Erstes startete Laurin Wiedemann in der Altersklasse Jugend A. Nach 500 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und einem starken 5-Kilometer-Abschlusslauf feierte er seinen dritten Platz. Moritz Ruhland ging in der Altersklasse Schüler B an den Start. Nach einer starken Vorstellung in allen drei Disziplinen (200 m, 10 km, 1 km) sicherte er sich Platz sechs. Ein starkes Debüt mit der schnellsten Laufzeit in der Altersklasse Schüler C feierte Friedrich Hermann. Am Ende kam er über 100 m Schwimmen, 2,5 km Radfahren und 400 m Laufen auf den starken fünften Platz. Auf dem Bild zu sehen sind (v.l.): Laurin und Ruben Wiedemann, Friedrich Hermann und Moritz Ruhland. Interessierte Sportler zur Verstärkung des Teams können sich an gregor.heger@rv03-buerstadt.de oder holger.colditz@rv03-buerstadt.de wenden. red (Bild: RV03)

