RV-Talente zeigen neue Übungen

Biblis. Am Sonntag fand in Erzhausen die diesjährige Kreismeisterschaft im Kunstradfahren der Kreise Bergstraße, Groß-Gerau und Darmstadt-Dieburg statt. Für Biblis ging es direkt zu Beginn mit dem Start von Arthur Köppe in der Klasse der Schüler U11 los. Für ihn war es der erste Wettkampf überhaupt, und trotz der großen Nervosität konnte Arthur ein schönes Programm zeigen. Hier und da schlichen sich ein paar Unsicherheiten ein, womit er sich am Ende mit einer ausgefahrenen Punktzahl von 20,95 den zweiten Platz sichern konnte.

Danach ging es in der Kategorie der Juniorinnen U19 direkt für zwei weitere Bibliserinnen los. Für Nathalie Kritsch ist es das erste Jahr in dieser Gruppe. Dementsprechend musste sie fünf Übungen mehr präsentieren als noch im vergangenen Jahr. Sie konnte mit einem wunderschönen Start das Publikum überzeugen. Später stürzte sie bei einem schwierigen Element und verlor hier einige Punkte. Dafür gelangen ihr andere neue Elemente fast fehlerfrei. Kritsch erreichte mit 62,61 Punkten den zweiten Platz.

In derselben Gruppe ging Team-Kollegin Helena Bauer auf die Fläche, auch für sie ist es das erste Juniorinnen-Jahr. Noch beim Einfahren war sie sehr nervös und unsicher, davon ließ sie sich jedoch auf dem Rad nichts anmerken. Trotz eines Sturzes direkt zu Beginn ihrer Kür zeigte Bauer sich von ihrer besten Seite, und selbst ihre neuen und schweren Elemente gelangen ihr gut. So erfuhr sie sich den ersten Platz mit 89,08 Punkten.

Nach der Mittagspause war es für die Geschwister Vinzenz und Kassandra Bauer soweit. Sie präsentierten ihre Kür im Zweier-Kunstrad Elite offen. Wo im Training noch Unsicherheiten lagen, ließen die beiden sich im Wettkampf nichts anmerken und fuhren eine schöne Kür. Am Ende erreichten sie 40,45 Punkte.

Kurz danach ging es für Ina Vollrath bei den Einser-Schülerinnen der U15 weiter. Auch bei ihr war die Nervosität sehr hoch, da sie einige neue Elemente in ihrer Kür hat. Ohne größere Abzüge zeigte sie eine Übung nach der nächsten und konnte wie immer mit ihrer schönen Haltung überzeugen. Am Ende standen noch 61,91 Punkte auf der Anzeigetafel und Vollrath konnte sich über den ersten Platz freuen.

Für Kritsch ging es zum zweiten Mal an diesem Tag an den Start, diesmal zusammen mit Lilly Berg im Zweier-Kunstradfahren der Juniorinnen. Bei ihnen lief das Programm nicht so schön wie erwartet, und sie mussten einige Fehler einstecken. Am Ende konnten sie aber alle Elemente in der vorgegeben Zeit präsentieren und durften sich so über 24,70 Punkte freuen.

Vinzenz Bauer mit gutem Ergebnis

Als letzten Bibliser Start ging es für Vinzenz Bauer im Einser-Junioren auf die Fläche. Er zeigte zu Beginn ein fast fehlerfreies Programm. Später musste er jedoch zweimal unfreiwillig vom Rad absteigen und verlor so einige Punkte, die er jedoch durch seine restliche Ausführung wettmachen konnte.

Bauer erreichte mit 65,75 ausgefahrenen Punkten ein gutes Ergebnis für den Start in die Saison. Bei allen Sportlerinnen und Sportlern konnte der Wettkampf genutzt werden, um die neuen Programme zu testen. Die nächsten Trainingseinheiten werden nun folgen, um optimal für die Bezirksmeisterschaft am kommenden Sonntag, 12. Februar, in Einhausen vorbereitet zu sein.

Am Ende des Wettkampfs gab es für die Sportlerinnen und Sportler, sowie alle Zuschauer noch ein sportliches Highlight: Bei der Kür des aktuellen Vize-Weltmeisters Marcel Jüngling kamen die meisten gar nicht mehr aus dem Staunen. Auch der Nachbarverein der RV 03 Bürstadt war, vor allem in den Gruppen der Schülerinnen U9 und U13, stark vertreten und konnte sich hier die Kreismeistertitel sichern. red