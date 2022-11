Rückschnitt entlang der B47 und 44

Bürstadt. Entlang der Lärmschutzwand an der Bundesstraße 47 bei Bürstadt werden Sträucher und Bäume zurückgeschnitten. Das teilt Hessen Mobil mit und hat die Straßenmeisterei Bensheim mit den Arbeiten beauftragt. Bis Ende Februar sollen zudem entlang der Bundesstraße 44 Gehölze auf Stock gesetzt werden. Laut Hessen Mobil ist dies im Sinne der Verkehrssicherheit wichtig. Außerdem betont das Amt, dass alle Arbeiten mit der Unteren Naturschutzbehörde abgestimmt worden seien.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Arbeiten finden in der Regel unter halbseitiger Sperrung statt. Beim Fällen einzelner Bäume kann es laut Hessen Mobil notwendig werden, den Verkehr kurzzeitig anzuhalten. Entlang der Straßenböschung werde Totholz entfernt, um die Gefahr von Unfällen durch herabfallende Äste zu vermeiden. Zudem würden Sträucher gekürzt und ausgedünnt, damit sie verjüngt wieder austreiben und nicht zu gefährlichen Hindernissen werden.

Damit die forstwirtschaftlichen Großgeräte und das Personal möglichst wirtschaftlich eingesetzt werden, erfolgen die Arbeiten in zwei Schritten, so Hessen Mobil: Erst wird geschnitten oder gefällt, danach erfolgt der gebündelte Abtransport des Schnittgutes. Dieses lagert zeitweise gesichert am Straßenrand, ehe es abtransportiert werden kann. red