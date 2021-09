Rückblick auf schwieriges Jahr

Bürstadt. Corona hat zwar das Spielen nicht gänzlich zum Erliegen gebracht, aber viele beliebte Feste und Feiern beim TC Bürstadt fielen der Pandemie zum Opfer. „Es war ein schwieriges Jahr“, fasste es Vorstandsmitglied Manfred Kissel bei der Jahreshauptversammlung im Vereinsheim zusammen.

Ständig wechselnde Bestimmungen und die Anpassung an das Hygienekonzept hatten die Verantwortlichen in Atem gehalten. Trotzdem fanden circa 30 wöchentliche Treffen des geschäftsführenden Vorstandes statt. Themen hier waren die Überprüfung und Einhaltung der Corona-Regeln hinsichtlich Spieler und Teamrunden. Arbeitsdienste, Inspektionen, Überprüfungen und Reparaturen im und um das Clubhaus herum mussten kontrolliert werden. „Kurz gesagt: Den Laden am Laufen halten, so gut es ging“, fasste es Kissel zusammen. So galt sein Dank den vielen Helfern, Trainern und ehrenamtlichen „Heinzelmännchen“, die sich vielerorts um die Belange von Mitgliedern, den Platz, das Clubhaus und Gelände verdient gemacht hatten. Auch dem Pächterehepaar Katharina und Pascalis dankte er für „das partnerschaftliche Verhältnis und die Nervenstärke“.

Der Vorstand Manfred Kissel, Volker Finkelmeyer, Rüdiger Blum, Tobias Klingler, Alfons Mendel, Jens Gretzler, Karin Kohl, Fritz Baierle, Antje Bluhm, Fernando Vargas, Daniel Stumpf, Stefan Faller, Horst Saam, Christof Jobst, Peter Jakob und Gisbert Weiler. Fell

Zufrieden zeigte sich Kissel über die Mitgliederentwicklung. Denn mit 403 Mitgliedern ist die Anzahl fast gleich geblieben. Bedauernd listete er verpasste Veranstaltungen auf. So konnte der Abschlussball 2020 nicht stattfinden und fällt auch in diesem Jahr aus. Das Sommernachtsfest und Haxenessen sowie die Saisoneröffnung fielen der Pandemie ebenso zum Opfer wie die Familienweihnachtsfeier. Als Highlight des Jahres nannte er das Platzkonzert der Harmonie, die mit ihrem Chor „Inspiration“ auf der Anlage zu Gast war. Ein Ärgernis sei der Müll auf dem Parkplatz. Abhilfe soll eine Abfalltonne bringen, die von der Stadt regelmäßig geleert wird.

Finanziell gut aufgestellt

Geschichtsbewusst erwähnte er, dass der Verein vor 40 Jahren in der Hassellache eröffnet wurde und vor 30 Jahren die Fertigstellung des Clubhauses geschafft wurde. Deshalb galt sein Dank den vorausschauenden Vorständen vergangener Tage. Nicht unerwähnt ließ er, dass Sport-Vorstand Alfons Mendel vom Tenniskreis Bergstraße mit der Ehrennadel in Gold für 30 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit ausgezeichnet wurde. Von einem „gesunden“ Verein konnte Finanzvorstand Volker Finkelmayer berichte. „Der Verein steht finanziell auf gesunden Beinen mit Reserven und ist schuldenfrei“, bilanzierte er. Die Entlastung des Vorstandes erfolgte dabei ebenso einstimmig, wie die turnusgemäß stattfindenden Wahlen in großer Harmonie über die Bühne gingen. Einzige Änderung: Zweiter Sportwart Hubert Mallig trat nicht mehr an. Sein Amt übernimmt Jan Gretzler. Zudem wurde Norbert Montag in den Ältestenrat gewählt. Fell

