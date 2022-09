Rückblick auf drei Jahre

Bürtstadt. Erstmals seit Ausbruch der Corona-Pandemie konnte der VdK Ortsverband Bürstadt seine Mitglieder zur Jahreshauptversammlung begrüßen. Somit waren drei vergangene Pandemiejahre aufzuarbeiten und die seit dem Jahr 2020 anstehenden Vorstandswahlen nachzuholen.

Sowohl die Vorsitzende Annegret Fettel als auch der Kreisvorsitzende Franz Blank betonten in ihren Begrüßungen die Einschränkungen der Pandemiejahre für die VdK-Familie. „Wegen der Pandemie konnten wir uns seit Frühjahr 2020 nicht mehr im größeren Kreis treffen, und auch der persönliche Kontakt zu den einzelnen Mitgliedern war nur sehr eingeschränkt möglich. Vor allem für die Älteren und nicht mehr ganz Gesunden unter uns, die sich besonders vor einer Ansteckung schützen mussten, bedeuteten die vergangenen zwei Jahre eine schwere Zeit. Dass wir – aus Rücksicht auf ihre Gesundheit – nicht in gewohnter Weise mit ihnen zusammen sein und unsere schönen Treffen und Feiern abhalten konnten, hat auch uns sehr bedrückt.“, so Fettel.

Mit nur wenigen Änderungen konnte der bestehende Vorstand bestätigt werden. So leitet Annegret Fettel als Vorsitzende für weitere zwei Jahre den Ortsverband. Antonio de Salvatore behält das Amt des Kassenführers und stellvertretenden Vorsitzenden, Monika Stockmann bleibt Schriftführerin und stellvertretende Vorsitzende sowie Christel Niepötter Vertreterin der Frauen. Hans Dieter Niepötter übernimmt neu das Amt des Juniorenvertreters, bleibt stellvertretender Kassenführer und berät als Fachberater für Barrierefreiheit Privatpersonen und öffentliche Institutionen zur barrierefreien Gestaltung von Wohn- und Arbeitsräumen sowie des öffentlichen Raums. Elisabeth Liebold und Volker Kühn ergänzen den Vorstand als stellvertretende Vertreterin der Frauen und als stellvertretender Juniorenvertreter.

Erfreuliches konnte Frauenvertreterin Christel Niepötter berichten. Der beliebte Kaffeenachmittag findet am Dienstag, 4. Oktober, wieder am gewohnten Ort im Pfarrzentrum St. Michael, St.-Michael-Straße 1, statt und wird, sofern das Infektionsgeschehen es zulässt, jeweils am ersten Dienstag des Monats fortgesetzt. red