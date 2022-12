Rückblick auf 2022 werfen

Bürstadt. Zur Jahresabschlussfeier lädt der traditionsreiche Bürstädter Fußballverein VfR seine Mitglieder am Samstag, 10. Dezember, in die VfR-Gaststätte in der Nibelungenstraße um 18.30 Uhr ein. „Wir wollen im besinnlichen Rahmen einen Rückblick auf das zu Ende gehende Jahr 2022 werfen und dabei schön zusammensitzen“, sagt VfR-Vorsitzender Klaus Gasser.

Um Anmeldung wird gebeten

Dabei weist der Vorsitzende darauf hin, dass er Anmeldungen unter seiner Mobil-Nummer 0173/9 45 74 31 oder per Mail an klaus.gassert@gmail.com entgegennimmt. Für Speis und Trank ist an diesem Abend gesorgt. Im Rahmen der Feier werden auch langjährige und verdiente VfR-Mitglieder von bekannten Persönlichkeiten geehrt. hias