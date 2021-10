Roland Weinz übernimmt die Leitung

Bürstadt. Roland Weinz wird den Vorsitz des Kulturbeirats Bürstadt übernehmen. Er hat dem Gremium bisher schon als Vertreter der Chorgemeinschaft angehört. Dr. Gerhard Weitz, der das Gremium lange geleitet hat, ist nun als sachkundiger Bürger neben Michael Heidrich dabei.

Für die Bürstädter Schulen beteiligt sich Norbert Gebhardt, zudem Werner Ille als Vertreter der AG Bürstädter Vereine und Carsten Block für die Gastwirte. Marcel Kilian vertritt den SKK 50, Michael Müller den Künstlerverein. Tobias Molitor ist für kirchliche Vereine dabei, Karl-Hans Reischert für die Sainäwwel.

Maddin Schneider gastiert am 22. Oktober in Bürstadt. © dpa

Hermann Müller war bisher für die Wirtschafts- und Gewerbevereinigung im Einsatz. Nach deren Auflösung wird er als Gewerbetreibender dabei bleiben. Interesse an der Mitarbeit haben zudem noch Saskia Wenz und Heinz Huth aus dem Parlament. Die Stadtverordnetenversammlung hat die neue Zusammensetzung einstimmig gebilligt.

In der Verwaltung kümmert sich Vanessa Holz um die Organisation des Programms. Auch Bürgermeisterin Bärbel Schader gehört dem Gremium an, das jedes Jahr etwa zwölf Veranstaltungen – Comedy, Musik und Zauberkunst – in Bürstadt präsentiert.

Als Nächstes steht am Freitag, 22. Oktober, 20 Uhr, der Besuch von Maddin Schneider im Bürgerhaus an. Der für Freitag, 15. Oktober, geplante Auftritt von Gerd Dudenhöffer ist auf April 2022 verschoben worden. Am Mittwoch, 3. November, folgt Bernd Stelter. Am Donnerstag, 18. November kommt Mirja Boes. Am Freitag, 26. November, ist Lizzy Aumeier i zu Gast. Mit Lars Reichows Gastspiel am Donnerstag, 16. Dezember geht das Programm für dieses Jahr zu Ende. Alle Veranstaltungen sind im Bürgerhaus.

Info: Näheres unter www.buerstadt.de unter Kultur & Freizeit