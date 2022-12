Riedroder Aerobic-Frauen: Mit dem Oldtimer-Bus ins Blaue

Riedrode. Ein Vereinsjubiläum kann ruhig auch einmal in ruhigeren Bahnen verlaufen. Das zeigt gerade das Beispiel der Aerobic-Frauen der FSG Riedrode, die in diesem Jahr ihren 30. Geburtstag feiern. „Anstatt eines Sektempfangs haben wir im eigentlichen Jubiläumsmonat April einen Piccolo ,To Go’ an die aktiven Mitglieder verteilt. Aber immerhin sind wir auch mit einem Oldtimer-Bus ins Blaue

...