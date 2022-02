Restkarten für Badesalz

Bürstadt. Der Bürstädter Kulturbeirat macht darauf aufmerksam, dass die Auftritte von Lizzy Aumeier und Badesalz wie geplant stattfinden können. Möglich werde das mit den Lockerungen bei den Corona-Regeln, die ab 4. März gelten.

Zum Internationalen Frauentag am Dienstag, 8. März, 20 Uhr, kommt Lizzy Aumeier mit „Jetzt erst recht“ ins Bürgerhaus. Noch gibt es Tickets an den bekannten Vorverkaufsstellen. Alle Besucherinnen erhalten an diesem Abend eine kleine Überraschung. Einlass erhalten Geimpfte, Genesene und Gäste mit aktuellem und offiziellem Test. Zudem gilt Maskenpflicht.

Am 10. und 11. März holt das hessische Duo Badesalz den im Vorjahr ausgefallenen Besuch im Bürgerhaus nach. Zu sehen ist das Programm „Kaksi Dudes“. Hier gelten die 2GPlus-Regel und Maskenpflicht. Der 11. März ist ausverkauft, für Donnerstag, 10. März, 20 Uhr, gibt es noch Restkarten. red

