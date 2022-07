Bürstadt. Um „Religionen in Indien“ geht es bei der nächsten Veranstaltung, zu der die Katholische Erwachsenenbildung in Bürstadt einlädt. Den Vortrag am Mittwoch, 20. Juli, 18 Uhr hält hält Pater Biji Purakkeril-Sauriyar im Pfarrsaal von St. Peter. Der Bürstädter Geistliche stellt die verschiedenen Religionen seines Heimatlandes vor. Der Pastor stammt aus Indien und ist auch dort aufgewachsen. Er beherrscht allein drei indische Sprachen, die in den verschiedenen Provinzen gesprochen werden. Nur etwa zwei Prozent der dort lebenden Bevölkerung gehört dem Christentum an. Die meisten Inder sind Hindus, es gibt allerdings noch etliche andere Glaubensrichtungen, die hierzulande nur wenig bekannt sind. Es dürfte also einiges Interessantes zu erfahren geben. sbo

