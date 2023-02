Bürstadt. Eine facettenreiche Familiengeschichte, die spannend, interessant, emotional und aufwühlend ist, empfiehlt Iris Held (kl. Bild) von der Katholischen Bücherei Bürstadt in ihrem aktuellen Buchtipp: „Für diesen Sommer“ heißt der Roman von Gisa Klönne.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im Mittelpunkt der Handlung steht Franziska. Sie ist in ihren Fünfzigern und hat ein bewegtes Leben geführt. Aufgewachsen mit den Eltern und der älteren Schwester Monika in einem kleinen Ort bei Darmstadt hat sie in den 70er Jahren gegen die Gesellschaft protestiert, war bei einer linken Schülerzeitung, aktiv im Protest gegen den Ausbau der Startbahn West des Frankfurter Flughafens und hat sich später mit Yoga und alternativen Wirtschaftsprojekten befasst.

Eine Reise in die Vergangenheit

Nun kehrt sie ins Elternhaus zurück, um sich um ihren Vater zu kümmern und den Umbau zu beaufsichtigen, der ansteht. Das wäre eigentlich die Aufgabe ihrer Schwester Monika, doch die ist nach einem Burnout in der Klinik.

Langsam versucht Franziska, sich ihrem Vater anzunähern, und für sie ist es wie eine Reise in die Vergangenheit mit den Erinnerungen an die gemeinsamen Waldläufe, die schöne Zeit mit der Familie, aber auch an die Momente des Weglaufens und den Krebstod der Mutter. Und es stellt sich heraus, dass es Geheimnisse in der Vergangenheit der Familie gibt, die plötzlich ans Licht kommen.

„Die Geschichte ist lebendig geschrieben und die Charaktere wirklich plausibel dargestellt“, lobt Iris Held. Es gehe in der Familiengeschichte von Gisa Klönne sowohl um kleine alltägliche Begebenheiten als auch um große Fragen, wie der Suche nach dem Sinn des Lebens dem Umgang mit dem Tod und der Frage nach der Schuld. Iris Held kann das Buch sehr empfehlen. Es ist – neben vielen weiteren Medien – ausleihbar in der Bücherei. red (Bild: privat)