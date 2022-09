Reise in die Niederlande

Bürstadt. Drei Tage lang besuchte die Feuerwehr Bürstadt ihre holländischen Freunde. Anlass war die Feier des 75-jährigen Bestehens der Personalvereinigung und der seit 55 Jahren bestehenden Freundschaft beider Wehren.

Nach der Anreise am Freitag wurden die Reisenden vom Vorsitzenden Bertram de Rooij begrüßt und zu einem festlichen Abendessen eingeladen. Im Anschluss daran fand die Jubilaren-Ehrung für verdiente Einsatzkräfte statt.

Diese Ehrung nahm der Bürgermeister der Stadt Wageningen vor. Er ist der jüngste Bürgermeister der Niederlande. Das gab der Ehrung noch einmaleine besondere Note. Nach der Ehrung fand dann die offizielle Begrüßung statt. Bürgermeister Floor Vermeulen überreichte der FFW eine Urkunde für die 55-jährige Freundschaft, die ihr stellvertretender Wehrführer Christian Schembs entgegennahm. In seiner Ansprache ging Christian Schembs noch einmal auf die 55-jährige Freundschaft zwischen beiden Wehren ein und gratulierte der Personalvereinigung zum 75-jährigen Bestehen.

Der Vorsitzende der Freiwilligen Feuerwehr Bürstadt Alfred Engert überreichte dann ein mitgebrachtes Geschenk. Die befreundete holländische Brandweer überreichte den Bürstädtern im Gegenzug einen umgebauten Feuerlöscher, ein symbolischer Hinweis auf die langanhaltende Freundschaft zwischen beiden Feuerwehren. Der Abend klang mit einem gemütlichen Beisammensein aus.

Am Samstag gingen die Bürstädter Gäste dann mit ihren Gastgebern nach einem ausgiebigen Frühstück auf Campus Safari an der Wageningen University & Research. Die Universität ist seit vielen Jahren die Nummer eins im Bereich Landwirtschaft. Aber auch in anderen Bereichen wie Klima punktet sie in den einschlägigen Rankings. Wir besichtigten die Bibliothek, in der 22 Kilometer Bücher lagern, die aber nicht frei zugänglich sind. Sämtliche Bücher werden elektronisch angefordert und ausgeliefert. Das älteste Buch in der Bibliothek stammt aus dem Jahre 1449.

Schließlich folgte ein Besuch des Weltboden-Museums, das sich ebenfalls in der Universität von Wageningen befindet. Hier werden unterschiedlichste Bodenproben aus verschiedenen Ländern und aus allen Kontinenten gelagert und ausgestellt.

Food Truck mit Leckereien

Nach einem Mittagessen fand dann der Familientag der Brandweer Wageningen statt, der insbesondere für die Kinder und Jugendlichen ausgerichtet war. Auch ein traditioneller Besuch des Wochenmarktes am Nachmittag gehörte unbedingt dazu. Nach dem Abendessen und einer kurzen Pause startete der Festabend im Gerätehaus. Hierzu waren alle Mitglieder der Personalvereinigung eingeladen. Dabei kam es zu einem Treffen mit vielen alten Bekannten. Bei Unterhaltungsmusik und vielen Gesprächen verbrachten die Feuerwehrleute einen sehr schönen Abend. Auch für das leibliche Wohl war bestens gesorgt. Um 22 Uhr rollte ein Street Food Truck an und bereitete auf Wunsch holländische Spezialitäten zu. Alles in allem ein sehr gelungener Festabend, der bis in die frühen Morgenstunden dauerte.

Nach einem späten Frühstück am Sonntag verabschiedeten sich die Gäste von ihren Freunden und traten die Heimreise an. Die Reisegruppe freut sich nun bereits auf den Ausflug im Jahr 2023. red