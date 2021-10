Redskins U16 als Tabellenführer

Bürstadt. „Das ist heute ein historischer Tag,“ skandierte der scheidende Headcoach Bernd Fengel im Kreise seines Teams und der mitgereisten Fans. „Ihr habt hart an diesem Erfolg gearbeitet und ihr habt geliefert. Seid stolz auf euch. Denn das ist der größte Erfolg einer Redskins-Juniorsmannschaft, so lange ich mich erinnern kann.“ Und dann hallten „Redskins“ und „Family“, gerufen von allen Bürstädtern, mehrfach donnernd durch das Stadion am Sommerdamm in Rüsselsheim.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bereits am frühen Morgen waren sie mit dem Bus aus Bürstadt angereist. Frisch getestet, mit dem großen Zelt, einem hauchdünnen Vorsprung in der Tabelle und einer gehörigen Portion Respekt vor den großen Teams, gegen die sie heute antreten mussten. Die sogenannten „jungen Wilden“ der U16 von den Bürstadt Redskins.

Ein Punkt nur trennte sie in ihrer Gruppe der Jugendoberliga von den Verfolgern der Darmstadt Diamonds, gegen die sie nun antreten mussten. Doch zuvor galt es eine weitere Hürde zu nehmen: Die Wettbewerber von Frankfurt Universe waren ebenfalls nach Rüsselsheim gereist, um die Chance auf einen begehrten Platz in den Play-offs zu wahren. Und gegen Universe hatten sich die Bürstädter direkt im ersten Spiel zu behaupten. Frankfurt begann stark, verlor aber gegen die ausgezeichnete Defense der Redskins in der zweiten Spielhälfte immer mehr die Kontrolle über das Spiel. So dass die Maroonfarbenen am Ende mit 16:08 zwar ein knappes Ergebnis, aber zu keinem Zeitpunkt wirklich gefährdete zwei Punkte einfahren konnten.

Davon ausgehend, dass die als sehr stark eingeschätzten Diamonds aus Darmstadt im dritten und letzten Spiel des Tages gegen Frankfurt gewinnen würden, fehlte den „jungen Wilden“ im zweiten Spiel gegen Darmstadt also noch mindestens ein Unentschieden für den Einzug in die Play-offs.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Halbzeitpause ändert alles

Auch die Diamonds begannen sehr stark. Waren – bedingt durch das höhere Durchschnittsalter ihres Teams – deutlich sichtbar körperlich überlegen und nutzten dies auch mit harten Tacklings ihrer Defense gegen die verhältnismäßig klein wirkenden Offense-Spieler der Redskins aus. Eroberten einen liegengelassenen Ball und führten ihn in konsequent gespielten Drives ihrer Offense zum Touchdown. In der Halbzeit stand es 00:06 aus Sicht der Redskins.

Was die Bürstädter Coaches nun in der Pause ihrem Team für den weiteren Spielverlauf mit auf den Weg gegeben haben, ist nicht bekannt. Mag es die Geschichte von David gegen Goliath gewesen sein. Oder einfach nur das Bewusstsein über ihre eigenen Qualitäten. Jedenfalls konnte die Defense der „jungen Wilden“ durch eine Interception nach langem Pass der Diamonds und einem Lauf über etwa 70 Yards, die eigene Offense kurz vor der gegnerischen Endzone zum Einsatz bringen und den Ausgleich erzielen. Mit diesem Gamechanger gewannen die Redskins Oberwasser und konnten mit ihrer Offense innerhalb weniger Minuten zwei weitere Touchdowns platzieren, nachdem in beiden Fällen durch großartige taktische Arbeit ihrer Defense den Diamonds der Ballbesitz bereits früh wieder abgenommen wurde.

Somit stand bereits nach dem Spiel fest: Die U16 der Bürstadt Redskins ist uneinholbarer Tabellenführer in Gruppe Ost und steht somit in den Playoffs um die Meisterschaft der Oberliga Hessen/Rheinland-Pfalz/Saarland. Und der scheidende Headcoach Bernd Fengel darf seinen Vertrag in Bürstadt um zwei weitere Spieltage verlängern. red