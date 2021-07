Redskins sind gut aufgestellt

Bürstadt. Direkt nachdem die U13er Flaggies der Redskins als hessische Vizemeister feststanden, wurden im Stadion an der Wasserwerkstraße die Grills angeworfen, ein riesiges Banner auf den Platz gebracht und eine der wichtigsten Veranstaltungen der Redskins konnte beginnen: Der jährliche Family Day hat fast schon Tradition in Bürstadt.

Bereits zum dritten Mal präsentierten sich alle Teams auf dem Homefield der Südhessen. Vor gut gefüllten Rängen zeigten die Cheerleadergruppen ihre Halftime-Choreografien. Dazwischen wurden alle drei Footballteams nacheinander zu rockigen Klängen auf den Platz geholt, und zu jedem Team gab es aktuellste Informationen.

Abteilungsleiterin Anna Messina freute sich zu Beginn der Veranstaltung darüber, dass sie zum ersten Mal in diesem Jahr alle Teams gemeinsam auf dem Homefield begrüßen durfte: „Wie alle anderen Sportvereine hat auch die Redskins-Family über Monate hinweg die gemeinsamen Veranstaltungen vermisst. Und dennoch haben uns diese Monate gezeigt, dass wir eine starke Gemeinschaft sind und auch in Krisenzeiten zusammenhalten. Wir haben kaum Mitglieder verloren, sind wirtschaftlich gut aufgestellt und befinden uns nun in einer erneuten Wachstumsphase. So haben wir auch in der Pandemiezeit alle Chancen zur Ausübung unserer Sportarten verantwortungsvoll genutzt, weiter kräftig in modernes Equipment investiert und konnten alleine im vergangenen Monat 15 neue Cheerleader und Footballer bei uns begrüßen. “

Erste Mannschaft zeigt Spielzüge

Dass Messinas Aussagen keine Schönfärberei sind, wurde anschließend eindrücklich von jedem einzelnen Team unter Beweis gestellt. Gefeiert vom Publikum und umringt von Fotografen versammelten sich final mehr als 150 Sportlerinnen und Sportler aus allen Alterskategorien zum großen Gruppenfoto auf dem Platz.

Einen sportlichen Leckerbissen gab es für die anwesenden Footballfans im Anschluss. Die erste Mannschaft der Redskins, welche in dieser Saison nach fünf Jahren wieder in die Oberliga aufrückt, präsentierte ein „Internal Scrimmage“. Also ein Trainingsspiel zwischen der eigenen Offense und der eigenen Defense. In voller Montur zeigten sie Spielzüge aus dem aktuellen Playbook, blockten, tackelten, passten und liefen Runs wie bei einem regulären Spiel.

Für das Flagship der Redskins wird die Saison übrigens dieses Jahr – ebenso wie für die U16 – im September beginnen. Bereits am 14. August sind die 8-Balls aus Haßloch in Bürstadt zu Gast, welche ebenfalls in der Oberliga Hessen/Rheinland-Pfalz/Saarland beheimatet sind, jedoch in einer anderen Gruppe spielen. Dieses Freundschaftsspiel wird also eine erste echte Standortbestimmung für die Bürstädter sein. Auf dem Homefield immer begleitet von ihren Cheerleadern, die sich darüber hinaus zu Beginn des kommenden Jahres auf die hessischen Landesmeisterschaften freuen, nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause. Natürlich mit klaren Medaillenabitionen. red