Redskins kämpfen um Meisterschaft

Bürstadt. Am Samstag, 23. Juli, werden die „Jungen Wilden“ aus der Redskins U16 zum zweiten Mal in der Geschichte die Möglichkeit haben, den Titel nach Bürstadt zu holen. Und zwar auf dem Homefield der Redskins, im Stadion an der Wasserwerkstraße.

Zeitplan Einlass: 11 Uhr 1. Kickoff: 12 Uhr, Bürstadt Redskins vs. Frankfurt Universe 2. Kickoff: 13.15 Uhr, Marburg Mercenaries vs. Frankfurt Universe 3. Kickoff: 14.30 Uhr Bürstadt Redskins vs. Marburg Mercenaries Meisterehrung: 15.30 Uhr

„Wir sind unfassbar stolz auf unsere 16er, welche 2022 erneut eine Perfect Regular Season gespielt haben und nun gegen zwei große Namen – Frankfurt Universe und Marburg Mercenaries – antreten werden, um den Titel aus dem vergangenen Jahr zu verteidigen“, so Harry Frommeld, Kommunikationschef der Redskins. „2021 waren sie noch als Underdogs in die Season gestartet und niemand hatte sie auf dem Schirm. Nun sind sie als amtierende Meister favorisiert. Es wird sehr schwierig werden für unsere Jungs. Denn Frankfurt und Marburg haben gescoutet und sich die Spiele der Redskins Nachwuchsfootballer sehr genau angesehen.“

Dazu ist interessant zu wissen, dass beide Gegner Jugendmannschaften von GFL Teams sind. Also per se schon einmal schwere Brocken, da sie in einem semiprofessionellen Umfeld aufwachsen. Alle drei Teams haben ihre jeweiligen Liga-Gruppen in diesem Jahr deutlich dominiert. Frankfurt Universe kommt ungeschlagen mit 12:0 Punkten aus der Hauptrunde, die Marburg Mercenaries mussten sich nur einmal im Interconference-Spiel – ausgerechnet den Redskins – geschlagen geben und haben 10:2 Punkte auf ihrem Konto. Die Redskins selbst können auf eine Perfect Regular Season zurückblicken und sind mit 12:0 Punkten ungeschlagen. Mit nur 24 Gegenpunkten haben sie statistisch die beste Defense, in der Offensestatistik führt Universe mit 208 erzielten Punkten.

Es ist bei diesem Finale also mit drei spannenden Begegnungen zu rechnen. Natürlich sind auch die erfolgreichen Redskins-Cheers dabei sowie einige prominente Gäste. Der Grillmeister sorgt für leckeres Essen, und es wird jede Menge Unterhaltung geboten. Das Ticket kostet nur drei Euro und kann online bestellt oder an der Tageskasse gelöst werden. Für Kinder und Jugendliche ist der Eintritt frei. red