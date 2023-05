Rauch quillt aus Garage

Biblis. In einer Garage in der Brücklache in Biblis ist am Donnerstag ein Feuer ausgebrochen. Als die Feuerwehr gegen 12 Uhr zum Einsatzort kam, drang bereits dunkler Rauch aus der Garage am Straßenrand. „An mehreren Stellen waren Flammen sichtbar. Eile war geboten, da die Gefahr bestand, dass die Flammen auf andere angrenzende Gebäude übergreifen“, berichtet Ralf Becker, Sprecher der Feuerwehr. Nach einem umfassenden Löschangriff konnten die Einsatzkräfte demnach verhindern, dass sich das Feuer weiter ausbreitet. Personen waren laut Becker nicht in Gefahr.

Die Feuerwehr habe das Tor der Garage entfernt, um innen alle abgestellten Gegenstände wie Fahrräder, ein Motorroller, Maschinen und andere Utensilien ablöschen zu können, so Becker weiter. Nach eineinhalb Stunden konnten die Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde Biblis den Einsatz beenden. cos