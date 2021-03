Bürstadt. Das Bürstädter Rathaus reagiert auf Kritik an dem Kooperationsvertrag mit dem Unternehmen „Deutsche Glasfaser“. Die Verwaltung wirbt bei den Bürgern dafür, mit der Firma einen Vertrag über einen Glasfaseranschluss abzuschließen. Sollte das bei 40 Prozent der Privathaushalte der Fall sein, könne das gesamte Stadtgebiet mit dem schnellen Internet ausgestattet werden. Inzwischen hatten sich allerdings Bürger an die Verwaltung gewandt, weil die Bewertungen in Internetforen für das Unternehmen absolut negativ ausfielen. Die Rede sei von „Komplettversagen“ der Internetverbindungen. Dabei stelle sich die Frage, ob das Rathaus solche Angebote nicht zuvor prüfe und „grob fahrlässig in eine offensichtliche Katastrophe“ steuere.

AdUnit urban-intext1

Allerdings habe das Rathaus durchaus Rücksprache „mit mehreren Kommunen gehalten, die einen Ausbau mit der Deutschen Glasfaser vorgenommen haben oder sich noch in der Ausbauphase befinden“, teilt Tim Lux, im Rathaus für die Wirtschaftsförderung zuständig, mit. Die schlechten Bewertungen seien der Verwaltungen bekannt. Allerdings würden „andere Anbieter aus der Telekommunikationsbranche nicht viel besser auf diesen Portalen“ abschneiden.

Die Deutsche Glasfaser habe aktuell mehr als eine Million Privatkunden mit Glasfaser versorgt und für Bürstadt angeboten, einen flächendeckenden Ausbau vorzunehmen. Gespräche habe es bereits mit anderen Betreibern gegeben, so Lux, auch mit Telekom und Herznet. Diese beiden Unternehmen hatten Bürstädter Bürger als Alternativen angeführt. Die Gespräche seien allerdings nicht von Erfolg gekrönt gewesen, so das Rathaus. red/sbo