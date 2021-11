Rasenkraftsportler setzen Akzente

Bürstadt. Die Rasenkraftsportler des TV Bürstadt blicken auf eine Saison mit vielen Höhepunkten zurück. Saskia Höfle vertrat bei den Deutschen Meisterschaften in Wasserburg den TV Bürstadt. Ihre Wettkampfweiten betrugen 31,68 Meter mit dem Hammer, 16,05 Meter beim Gewichtwerfen und 7,17 Meter beim Steinstoßen. Mit der Damenmannschaft – bestehend aus Nicole Zihlmann, Ronja Schneider und Saskia Höfle – konnte der Vize-Titel für die Wurfgemeinschaft Fränkisch-Crumbach/Bürstadt geholt werden.

Linus Knorr trat bei den Deutschen Nachwuchsmeisterschaften in Dissen an. Den Hammer brachte er auf 41,33 Meter, das Gewicht auf 16,65 Meter und den Stein stieß er 8,29 Meter weit. Er wurde im Dreikampf Vizemeister und im Einzelwettbewerb Deutscher Meister. Zudem trug er einen wichtigen Beitrag zum Deutschen Landespokal für Hessen bei.

Die Sportler der Rasenkraftsportabteilung freuen sich über die gewonnenen Titel und erkämpften Erfolge. © TVB

Den Abschluss der diesjährigen Wettkampfsaison bildete eine Vereinsmeisterschaft für die Schüler und die Jugend. Diese wurde in Fränkisch-Crumbach ausgetragen, da aufgrund der abgebauten Steinstoßanlage in Bürstadt kein Wettkampf möglich gemacht werden konnte. Vertreten wurde der TV Bürstadt hier von Linus Knorr, Luis Siegler, Noah Heiser, Can Sieber und Fita Öztürk, welche alle ihren Wettkampf mit sehr guten Leistungen bestritten.

Noah Heiser steht dadurch auf Platz eins der Deutschen Bestenliste für das Wettkampfjahr 2021. Fidan Öztürk belegt nach ihrem ersten Wettkampf den zweiten Platz der Deutschen Bestenliste.

Trotz der langen Trainingspause sind Trainer und Athleten mit den sportlichen Leistungen der Wettkampfsaison zufrieden und hoffen im nächsten Jahr auf weitere Bestleistungen und Erfolge. red