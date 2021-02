Bürstadt. Erneut um die Raiffeisenhallen geht es in der öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Stadtentwicklung am Dienstag, 16. Februar, im Bürgerhaus. Nachdem Investoren vergangene Woche ihre Pläne für das Areal vorstellen konnten, soll es nun um die Kriterien für die Bewertung dieser Konzepte gehen. Zudem diskutieren die Kommunalpolitiker ab 19.30 Uhr über die weitere Gestaltung der Nibelungenstraße. Der östliche Teil soll dabei für alle Verkehrsteilnehmer sicherer werden. Das beauftragte Planungsbüro Mailänder Consult wird vom aktuellen Stand der Dinge berichten. Auch zum Wohnraumentwicklungskonzept der Stadt wird ein Planungsbüro Stellung nehmen.

AdUnit urban-intext1

Außerdem geht es um Bebauungspläne in Die Lächner und Am Brückelsgraben Nord. In den Lächnern dreht sich alles um den Lidl-Supermarkt, der um ein Fünftel größer werden soll: von jetzt 1000 auf dann 1200 Quadratmeter. Das Gewerbegebiet Brückelsgraben soll um eine zusätzliche Fläche nördlich der Dieselstraße erweitert werden. Zudem könnten östlich der Lilienthalstraße ortsansässige Betriebe angesiedelt werden, heißt es in der Vorlage für die Sitzung. Ferner sollen Anfragen der Parteien beantwortet werden: etwa zum Parken am Messplatz Bobstadt, zum Glasfaserausbau, zu Radwegen, zum Freizeitkicker und zu Photovoltaik auf den Hallen der Dietz AG im Gewerbegebiet. cos