Raiffeisenbank spendet für Tafeln

Niemals zuvor mussten die Tafeln in Bürstadt und Lampertheim so viele Familien mit dem Nötigsten versorgen. In Bürstadt sind derzeit 190 Familien, in Lampertheim 200 registriert. Insgesamt leben in diesen Familien 431 Kinder. „Wir sind am Höchststand angekommen und kratzen an dem, was wir bewerkstelligen können“, erklärte Tafel-Koordinatorin Ute Weber-Schäfer im Gespräch mit dieser Redaktion.

