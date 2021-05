Raiba zeigt sich trotz Pandemie zufrieden

Bürstadt. Das ganze letzte Jahr war bei der Raiffeisenbank von nur einem Thema bestimmt: Corona. „Wir haben sehr früh reagiert und gut die Hälfte unserer 73 Mitarbeiter ins Homeoffice geschickt, Schutzmaßnahmen für die Verbliebenen ergriffen, die Bargeldbestände erhöht und einige Bankstellen zuerst geschlossen“, teilte Vorstand Claus Diehlmann bei der Bilanz-PK mit.

AdUnit urban-intext1

Auch bei der Raiba gab es teilweise Kurzarbeit. Dem gegenüber stand die Mehrarbeit an den Samstagen, vor allem von Firmenberatern. Nicht nur, weil sich bei der KfW die Kreditbedingung sehr oft änderten und die Firmen auf ihr Geld von dort warten mussten. „Wir hatten dann ganz schnell zu entscheiden, ob wir den Firmen noch einen Kredit zur Überbrückung gewähren sollen oder nicht, bis das Geld von der KfW da ist,“, machte Diehlmann deutlich.

Eckdaten des Geschäftsjahres Einlagen: 340,8 Millionen Euro. Kredite: 249,6 Millionen Euro. Betriebsergebnis nach Bewertungsänderung zur Bilanzsumme: 0,61 Prozent. Cost-Income-Ratio: 70,1 Prozent. Eigenkapital: 51,6 Millionen Euro. Zinsspanne: 1,75 Prozent. Provisionsspanne: 0,68 Prozent. Union Investment: 86,9 Millionen Euro, 2941 Depots. Bausparverträge: 6,3 Millionen Euro, 147 Verträge. Lebensversicherung: 6,1 Millionen Euro, 205 Verträge. Mitglieder: 10 085.

Schulungen fanden online statt, und es wurden Luftreiniger für alle Filialen und Räume, in denen mehr als zwei Leute sitzen, besorgt. Diese Maßnahmen zeigten Wirkung. Lediglich zwei Kollegen hätten sich im privaten Umfeld infiziert. Der Vorstand bedankte sich bei den „tollen Mitarbeitern“, denen er eine Coronazulage bezahlte.

Mit den Zahlen aus dem vergangenen Jahr ist die Raiba „zufrieden“. Die Bilanzsumme hat sich um 8,68 Prozent auf 431,2 Millionen Euro erhöht (2019: 396,7 Millionen). An Geldanlagen und Krediten hat das Unternehmen 841,2 Millionen Euro (Verbundbilanzsumme) verwaltet. Das entspricht einem Wachstum von 5,46 Prozent. „Es gab viele Neuinvestitionen im gesamten Gebiet,“ verweist Vorstand Frank Ohl auf Bürstadt und auf Neubaugebiete in Hofheim und Gernsheim. 71 mal mussten die Raten für Kredite ausgesetzt werden.

AdUnit urban-intext2

Das entsprach 20 Millionen Euro. „Inzwischen sind es nur noch acht Aussetzungen mit einer Summe von 2 Millionen“, berichtete Ohl. 35 Kunden haben ein Darlehen von der KfW in Höhe von 8 Millionen Euro bekommen. Viele Kunden haben in Wertpapieranlagen und Immobilien investiert. Elf Immobilien hat die Raiffeisenbank vermittelt und würde gerne noch mehr an die Kunden bringen, aber derzeit seien Gebäude rar auf dem Markt.

Die negativen Zinsen muss die Raiba selbst zahlen und gibt diese seit Oktober 2020 an Kunden weiter. 50 Millionen Euro an Darlehen hat die Bank neu bewilligt, davon die Hälfte für mittelständische Unternehmen im Geschäftsgebiet. Die Filiale in Hofheim wurde neu gebaut. Auf dem Grundstück sind noch 13 Wohnungen entstanden und bereits vermietet. Die Filiale in Lampertheim soll in die nächsten drei Monaten modernisiert werden.

AdUnit urban-intext3

Der Vorstand plant die Mitgliederversammlung am 9. November als Präsenzveranstaltung und will – entgegen der Empfehlung der EZB – eine Dividende auszuschütten. „Wir haben uns das erste Mal für ein Prozent Dividende entschieden. Dazu kommt aber noch ein Mitgliederbonus von bis zu zehn Prozent. Das sind in Summe rund vier Prozent Dividende“, rechnete Diehlmann vor.

AdUnit urban-intext4