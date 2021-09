Raiba Ried hilft Hochwasseropfern

Bürstadt. Die Situation in den Hochwassergebieten im Westen Deutschlands ist noch immer dramatisch. Viele Menschen stehen nach der Katastrophe vor dem Nichts und den Trümmern ihrer Existenz. Deshalb hat sich die Raiffeisenbank Ried entschlossen, 5000 Euro an Hochwasseropfer zu spenden. Betroffen seien auch viele genossenschaftliche Einrichtungen sowie ihre Mitglieder und Kunden, heißt es in einer Pressemitteilung. Geschäftsstellen von Banken seien massiv beschädigt, teilweise komplett überflutet worden. Hilfe und Unterstützung seien mehr denn je gefragt. „Deshalb sind auch wir dem Spendenaufruf des Genossenschaftsverbandes gefolgt und unterstützen die Hilfsmaßnahmen vor Ort mit einer Spende von 5000 Euro“, betonen Claus Diehlmann und Frank Ohl vom Vorstand der Raiffeisenbank Ried. Der Schwerpunkt der Förderung liegt auf der Unterstützung von Personen, die von den Überschwemmungen besonders betroffen sind und wirtschaftlich vor dem Nichts stehen. In Abstimmung mit Vertretern der Genossenschaftsbanken im Hochwassergebiet erfolgt die Verteilung der Gelder direkt an betroffene Menschen vor Ort. red

