Räume durchsucht

Bürstadt. Kriminelle sind zwischen Sonntag, 14 Uhr, und Donnerstagmittag, 12 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Berliner Straße in Bürstadt eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zugang zum Wohnhaus und durchsuchten dort mehrere Räume. Anschließend machten sie sich unbemerkt davon. Ob die Täter etwas entwendet haben – und falls ja, was – ist laut den Beamten derzeit noch unklar.

Mögliche Zeugen, die den Tathergang beobachten konnten und Hinweise zu den mutmaßlichen Tätern liefern können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 21/22 in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/70 60 zu melden. pol/mek