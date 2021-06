Radwege im Blick

Bürstadt. Das Fahrrad spielt die Hauptrolle, wenn der Ausschuss für Umwelt, Energie und Mobilität an diesem Mittwoch zusammenkommt. Anlass ist das Radwegekonzept des Kreises Bergstraße. Städte und Gemeinden können sich anschließen. Um die Detailplanungen müssen sie sich allerdings selbst kümmern. Die örtliche Mobilitätskommission hat besonders die Bobstädter Frankensteinstraße und die Bürstädter Mainstraße im Blick. Von Hofheim aus führt der Radweg zurzeit entlang der Hauptverkehrsader durch Bobstadt – „unattraktiv“, lautet das Urteil der Kommission, die den Radweg parallel durchs Wohngebiet führen will. Die Radwege an beiden Seiten der Mainstraße findet das Gremium gefährlich angesichts „unsachgemäß markierter Schutzstreifen“. Zur Debatte steht die Vergabe der Planungsleistung. Die Sitzung beginnt um 19.30 Uhr im Bürgerhaussaal und ist öffentlich. sbo

AdUnit urban-intext1