Radwege erneut Thema

Bürstadt. Vom Bildungs- und Sportcampus und Jugendhaus soll es einen sicheren Weg über die viel befahrene Nibelungenstraße zum Freizeitkickergelände geben, fordert die FDP in Bürstadt. Über diesen und viele weitere Anträge spricht die Stadtverordnetenversammlung in ihrer öffentlichen Sitzung am Mittwoch, 9. Juni, 19.30 Uhr, in der Sporthalle Bobstadt, St. Josef-Straße. Die Tagesordnung sieht deutlich verändert aus und trägt die Handschrift des neuen Stadtverordnetenvorstehers Franz Siegl. Darauf stehen 26 Punkte, etliche davon aber ohne Aussprache. Zu Beginn sollen fünf ehrenamtliche Beigeordnete ernannt und vereidigt werden, die in den Magistrat einziehen. Ohne Diskussion soll es um den Budgetbericht und Jahresabschluss 2020 sowie verschiedene Besetzungen gehen: der Arbeitsgruppe SoPa und LoPa, der BGE, des Ortsgerichts Bürstadt sowie der Schiedsperson für den Schiedsamtsbezirk Bürstadt oder der stellvertretenden Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung.

AdUnit urban-intext1

Nach langer Debatte über die Verschiebung der Wahlen für den neuen Jugendrat soll nun ohne weitere Aussprache eine Entscheidung fallen. Dagegen wünscht sich die SPD ein Gespräch über das Feedback der Bürger zur Verbesserung der Radwege in Bürstadt und das Aufstellen eines Windelcontainers. Zudem verlangt sie reservierte Stellplätze für Aktive der Feuerwehr. Die CDU beantragt längere Öffnungszeiten im neuen ZAKB-Wertstoffhof und eine Ausweitung der Glücksbaumallee. Ferner will sie prüfen lassen, ob ein kommunaler Eigenbetrieb für die städtischen Kitas sinnvoll wäre. Das Einzelhandelskonzept möchte die FDP weiterentwickeln, und die SPD wünscht sich mehr Transparenz bei den Arbeitskreisen LoPa und SoPa. Die Erweiterung des Fördergebiets Lokale Ökonomie, die Organisation im Freibad sowie der Verkauf des Grundstücks, auf dem Rüdiger Engerts Lagerhallen stehen, sind weitere Punkte. cos