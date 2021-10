Radweg vom Sonneneck auf der Kippe

Bürstadt. Die Stadt Bürstadt möchte die Radwege erweitern und hat das Ingenieurbüro Hampel beauftragt, Vorschläge für Wege in Bobstadts Sudetenstraße, in der Bürstädter Mainstraße sowie vom Sonneneck zum Boxheimerhof zu erarbeiten. Zu einem Beschluss und einer Auswahl der Alternativen kam es im Ausschuss für Umwelt, Energie und Mobilität aber nicht. „Darüber wollen wir erst in der Fraktion diskutieren und das nicht alleine entscheiden“, sagte Uwe Koch (Grüne). Seiner Meinung schlossen sich alle an. Damit verzögert sich der Ausbau von Schutzstreifen und ausgezeichneten Wegen.

„Um Zuschüsse zu beantragen, gibt es eine Frist bis Ende November – aber wir können diese verstreichen lassen und die Anträge bis zur nächsten Frist Ende März einreichen“, schlug Planerin Christiane Hampel vor. Diese Zeit wollten sich die Ausschussmitglieder gerne nehmen, schließlich hatte Hampel mit ihrer Mitarbeiterin etliche Möglichkeiten und dazu Alternativen vorgestellt.

Bobstadt: Die Sudetenstraße soll als Fahrradstraße ausgeschildert werden. „Dort sind nur Anwohner unterwegs und keinerlei Durchfahrtsverkehr“, sagte Nadine Wissmann vom Ingenieurbüro zur Sicherheit für die Radfahrer. Diskussion gab es nur darüber, wie die Ausfahrt über die Utestraße auf die Frankensteinstraße möglichst sicher angelegt werden soll. Für eine Mittelinsel müsste extra die Fahrbahn verbreitert werden. Ortsvorsteherin Svenja Halkenhäuser (Freie Wähler) erklärte, die Sicht an der Stelle wäre gut, sie würde auf die teure Mittelinsel verzichten.

Mainstraße: Der Fahrradweg endet bisher am nördlichen Kreisel, wo es zum Einkaufszentrum geht. Nadine Wissmann schlug vor, einen gemeinsamen Geh- und Radweg westlich am Kreisel – direkt vor dem Casino – zu schaffen. Dafür müssten nur Büsche entfernt werden. Aufwendiger wäre es auch hier, eine Mittelinsel zu schaffen und dafür die Fahrbahn zu verbreitern. Zudem sollten die Glascontainer in der Nähe umgestellt werden. Die Expertin riet zudem abzuwarten, bis feststeht, wie die neue Straße ins Gewerbegebiet Mittelfeld verläuft.

Sonneneck: Damit Radfahrer sicher zum Boxheimerhof kommen, hat Christiane Hampel geplant, einen Weg aus dem Sonneneck heraus als Radweg zu kennzeichnen. Zudem soll der Feldweg parallel zur Wasserwerkstraße als Radweg ausgebaut werden. Diesen Wunsch hatten die Kommunalpolitiker vor genau einem Jahr geäußert – jetzt zweifelten sie allerdings an der Notwendigkeit. Wichtiger fanden sie – über alle Fraktionen hinweg – den Weg vom Röschen, nach dem sogenannten „Magistratstunnel“, zu verbessern. Erhard Renz (Grüne) etwa sah keinen Bedarf für einen Weg vom Sonneneck, und Felix Koch (Freie Wähler) meinte, auf der Wasserwerkstraße „kommt man schon wunderbar zum Boxheimerhof“.

Bewohner des Sonnenecks beklagen allerdings schon lange, dass ein sicherer Weg zur Kita Zwergenwald fehlt. Auf der viel befahrenen Wasserwerkstraße ist es vielen Bürgern zu gefährlich, mit kleinen Kindern zu radeln. Deshalb war ja vor einem Jahr die Idee entstanden, den schiefen Feldweg zu ertüchtigen. Dafür gibt es laut Bauamt Zuschüsse von 60 bis 80 Prozent. Die Kommunalpolitiker haben nun überlegt, sich die Situation vor Ort einmal anzusehen. Entscheiden wollen sie daher erst im neuen Jahr. Bis dahin sollen auch die konkreten Kosten vorliegen.