Radverkehr im Fokus

Bürstadt. Über den Radverkehr in Bürstadt wollen die Grünen bei ihrem nächsten Stammtisch am Dienstag, 15. November, um 19 Uhr im Back- und Brauhaus Drayß am Marktplatz sprechen. Martina Moldon wird das Thema kurz vorstellen. Sie ist Mitglied der Grünen sowie im Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) Bergstraße aktiv. Zudem hat sie im Frühjahr die Ortsgruppe Bürstadt gegründet, deren Sprecherin sie ist. Beim Treffen soll Raum für Diskussionen, Erfahrungsberichte und Gespräche sein. Interessierte sind eingeladen, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Informationen zu den Zielen und Aktionen es ADFC Bergstraße gibt es auf der Internetseite www.adfc-bergstrasse.de. red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1