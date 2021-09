Radtour zu Obstbäumen

Bürstadt. Der Naturschutzbund (Nabu) Bürstadt lädt am Sonntag, 26. September, in Kooperation mit dem Agendatisch Naturschutz zu einer Radtour zu einigen Streuobstwiesen auf der Bürstädter Gemarkung ein. Los geht’s um um 14 Uhr am Nabu-Gelände bei der Naturoase Lachgärten mit der Glücksbaumallee und führt die Teilnehmenden zu mehreren Obstbaumbeständen der Stadt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Vor Ort wird der Wert von Streuobstwiesen für die heimische Natur erläutert und auch besprochen, welche Pflegemaßnahmen durchgeführt werden oder geplant sind. Denn Streuobstwiesen bieten laut den Naturschützern vielfältigen Pflanzen und Tieren Lebensraum, benötigen jedoch eine kontinuierliche Pflege, um ihren Wert auf Dauer zu erhalten.

Die naturkundliche Radtour wird maximal zwei Stunden dauern. Eine Anmeldung zu diesem kostenfreien Angebot ist nicht erforderlich. red