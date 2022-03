Bürstadt. Ein Radfahrer hat sich am Samstagnachmittag gegen 14.45 Uhr bei einem Unfall schwer verletzt. Wie die Polizei bestätigte, ist er in der Mainstraße mit einem Pkw zusammengestoßen und zog sich dabei Verletzungen an Kopf und Rücken zu, die allerdings nicht als lebensbedrohlich eingestuft wurden. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber, der auf dem Edeka-Parkplatz landete, in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Informationen lagen der Polizei noch nicht vor. kur

