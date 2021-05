Quizabend für Jung und Alt

Bürstadt/Hofheim. Der Feuerwehrmusikzug Bürstadt/Hofheim veranstaltete einen Quizabend – online, um auch in Corona-Zeiten ein lockeres Zusammenkommen zu ermöglichen.

Schon Tage zuvor landeten bei jedem teilnehmenden Musiker Päckchen mit kleinen Gummihirnen zum Naschen im Briefkasten, denn es hieß auch im beiliegenden Schreiben: „Wenn man Quiz-Champion werden möchte, ist Köpfchen gefragt!“

Es galt, sowohl Fragen aus dem Bereich Erweitertes Allgemeinwissen wie auch aus dem Bereich Musikzugwissen zu lösen. Hierzu trafen sich Jung und Alt online. In rund 1,5 Stunden wurden die musikalischen Quizfreunde in Musiktheorie, Astronomie, Geografie oder auch mit Fragen zu Jahreszahlen aus der Musikzugchronik zum Grübeln gebracht, bis dann am Ende jeweils im Nachwuchs- wie auch im Erwachsenenbereich ein Sieger feststand. Bei einer abschließenden Schätzfrage konnte man noch eine Süßigkeit gewinnen.

Ganz gleich ob man Quiz-Champion wurde oder nicht – an jenem Abend hatte irgendwie jeder gewonnen: Denn man sah sich endlich mal wieder und jeder hatte seinen Spaß, darüber war man sich einig. red

