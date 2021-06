Quartiersbüro hilft bei Projekten

Bürstadt. Oliver Haberer, Leiter der Sozialagentur Fortuna, berichtete im Bürstädter Sozialausschuss zum Quartiersbüro „Östliche Kernstadt“. Er hatte Infomaterial dabei und ließ die Anwesenden im Sozialausschuss entscheiden, wie dieses verteilt werden sollen. Dazu gab es verschiedene Vorschläge. „Die Idee führt zu einem Beteiligungsprozess mit unterschiedlichen Meinungen. Trotzdem gibt es eine Einigung auf einen Weg“, führte er aus.

Zwei Flyer hat das Quartiersbüro in der Bürgermeister-Siegler-Straße am Beethovenplatz erstellt. Es ist zuständig für die Informationsvermittlung zwischen Stadt und Bürgern. Geöffnet ist immer dienstags zwischen 10 und 17 Uhr. Unter anderem sei die Aktion „Vielfalt im Glas“ erfolgreich gewesen, die zusammen mit dem Interkulturellen Büro veranstaltet wurde.

„Bei uns gilt das Motto: Wenn ihr was erreichen wollt, dann setzt euch zusammen“, sagte Haberer. Rund 25 Besucher seien pro Monat ins Büro gekommen. Am Freitag, 2. Juli, stellt das Büro auf dem Wochenmarkt am Marktplatz die Verfügungsfonds vor. Mit diesem Geld können ehrenamtliche Projekte und Ideen von Privatpersonen, Vereinen oder Institutionen, die der östlichen Kernstadt dienen, mit bis zu 1000 Euro gefördert werden.

Über den Sachstand zur „Sozialen Stadt“ informierte Jürgen Schmitt von nh Projektstadt. In der vergangenen Woche war er mit dem gleichen Thema, aber sehr ausführlicher, im Gremium der Sozialen Partnerschaft (SoPa) vertreten gewesen. Die Präsentation dazu ist an alle Fraktionen gegangen. Bürstadt ist über das Thema Gesundheitsförderung in den Genuss des Fördertopfs des Integrierten Stadtentwicklungskonzepts (ISEK) gekommen, erläuterte Schmitt. Gefördert wird zehn Jahre, der Umsetzungsprozess läuft bis zu 15 Jahre.

Unter anderem sind aktuell die Obdachlosenunterkünfte in der Görlitzer Straße geschlossen worden. Die in der Erbacher Straße werden mit Unterstützung des Diakonischen Werks umgebaut. Außerdem will die Diakonie ein Betreuungs- und Beratungsangebot für Wohnsitzlose einrichten. „Wir sind damit die erste Kommune im Kreis, die das macht“, bestätigte Bürgermeisterin Bärbel Schader. Weiter steht die Umgestaltung des Beethovenplatzes an. Dazu gibt es eine Infoveranstaltung für die Öffentlichkeit am Dienstag, 6. Juli, 18 Uhr, auf dem Platz. Hier sollen weitere Ideen gesammelt werden.

Gute Nachrichten gibt’s bei den Krippenplätzen: Laut Bürgermeisterin konnten alle Voranmeldungen berücksichtigt werden. Über die Plätze in den Kitas will sie erst später informieren. Die Stadt kann den ersten „Sportcoach für Flüchtlinge“ vorweisen. Dafür hat sie eine Förderung von 10 800 Euro erhalten. „Mein Wunsch wäre noch, einen weiblichen Sportcoach auszubilden, der sich um die Frauen und Kinder kümmern kann“, sagte Bärbel Schader. Der Glasfaserausbau an den Schulen ist für 2022 geplant. cid

