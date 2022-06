Qualität ausgezeichnet

Bürstadt. Die Katholische Öffentliche Bücherei St. Michael hat sich dieses Jahr bei der Fachstelle für Büchereiarbeit in Mainz für das Qualitätssiegel in Gold beworben. Dabei mussten mindestens 21 der 23 geforderten Kriterien erfüllt werden. Umso größer ist nun die Freude aller 15 Mitarbeiterinnen und ihrer Leiterin Roswitha Gebhardt, diese Überprüfung bestanden zu haben.

Mit dem Siegel wurde der Bücherei bescheinigt, dass diese eine verlässliche Anlaufstelle für Begegnungen mit einer Vielfalt an Medien für Unterhaltung und Wissen ist. Andere Aspekte waren die Wohnortnähe und auch eine behindertengerechte Erreichbarkeit der Räumlichkeiten.

Sonntag von 10 bis 12 Uhr, Dienstag von 16 bis 18 Uhr, Donnerstag von 16 bis 19 Uhr und am Freitag von 10 bis 12 Uhr.

Ebenso wurde die Kooperation mit den Kindergärten gewürdigt. Auch die technische Ausstattung mit freiem W-Lan und einem Servicepoint für die Leser und Leserinnen wurde ebenfalls positiv bewertet. Die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen nehmen regelmäßig an Fortbildungen teil, um so auch ihr Wissen zu erweitern oder zu festigen. Der Medienbestand und auch die Kundenorientierung wurden positiv bewertet.

Die Auszeichnung wird von der Fachstelle für katholische Büchereiarbeit des Bistums Mainz verliehen und ist für drei Jahre gültig. Die Bücherei in der St.-Michael-Straße 1 ist zur kostenlosen Ausleihe an vier Tagen in der Woche geöffnet. red