Qualifikationen für die Hessischen Meisterschaften

Biblis. Als in Biblis, in der Pfaffenauhalle, der erste Wettkampf seit knapp einem Jahr stattfand, war das ein lange ersehnter Moment. Die TG Biblis war Ausrichter der Gaugymnastikmeisterschaften und ist natürlich auch selbst mit ein paar Gymnastinnen an den Start gegangen.

Es waren die Einzel- und Mannschaftsqualifikationen für die hessischen Meisterschaften im November in Auerbach. Es gingen Luana Wenz und Lena Hartnagel mit der P7, Anna Weis mit der P8, Vivien und Cécile Zweininger mit der P9, 18 Jahre und jünger, Natalie Held und Maren Schnatz mit der P9, 18 Jahre und älter, an den Start.

Anna Weis ist mit der Mannschaft von TSV Rot-Weiß Auerbach an den Start gegangen, welche sich den ersten Platz gesichert haben und sich somit für die hessischen Meisterschaften qualifiziert haben. Auch im Einzel konnte sich Anna Weis durch ihren dritten Platz qualifizieren.

Luana Wenz erturnte sich den sechsten Platz und Lena Hartnagel den dritten Platz und qualifizierte sich ebenfalls.

Cécile Zweininger erturnte sich den vierten Platz und ihre Schwester Vivien Zweininger den dritten Platz und hat sich somit auch für die hessischen Meisterschaften qualifiziert. Natalie Held erturnte sich den vierten Platz und Maren Schnatz den zweiten Platz und qualifizierte sich somit auch für die hessischen Meisterschaften im November in Auerbach. Maren Schnatz, Natalie Held, Vivien und Cécile Zweininger haben als Mannschaft den zweiten Platz erturnt.

Jetzt wird hart trainiert für die hessischen Meisterschaften im November in Auerbach.

Die Bibliser Gymnastinnen nahmen zudem an den Deutsche Meisterschaften Synchron teil. Der Deutschland-Cup im Synchron fand dieses Jahr in Ulm statt. Luana Wenz und Lena Hartnagel starteten für die TG Biblis in der P7 als Synchronpaar.

Schon freitags reisten sie mit ihren Trainerinnen Maren Schnatz und Natalie Held und mit der TSV Rot-Weiß Auerbach an.

Samstag morgens begann der Wettkampf um 9 Uhr. In der P7 15 Jahre und jünger starteten sehr viele Synchronpaare und dadurch streckte sich der Wettkampf über den ganzen Tag, da es zwei Riegen gab. Luana Wenz und Lena Hartnagel erturnten sich als Synchronpaar den 25. Platz.

„Wir sind sehr stolz, dass unsere Mädels an so einen Wettkampf teilnehmen konnten“, hieß es im Nachgang vonseiten der Turngemeinde 1906 Biblis. red