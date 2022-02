Punkt 16 Uhr in Gedanken vereint

Wattenheim. Für die Senioren im Dorfzentrum Wattenheim war die Weiberfastnacht in den vergangenen Jahren stets ein Höhepunkt. Drei Stunden Programm mit live Musik und super Stimmung gab es zu dieser Gelegenheit. Auf das musste auch in diesem Jahr verzichtet werden. Doch das Team um Maria Sauer hatte eine Idee: Am schmutzigen Donnerstag besuchten die Mitglieder des Teams die Senioren in Wattenheim, Nordheim und Biblis und brachten ihnen Sekt und frische Kräppel vorbei mit der Bitte, den Piccolo Punkt 16 Uhr zu öffnen und in Gedanken miteinander zu anzustoßen. Alle heimischen Narren waren hocherfreut über die Aktion und in voller Erwartung auf das nächste Treffen. red / Bild: Senioren Wattenheim

