Pumpwerk als Flaschenhals

Zum Thema Starkregen und die Risiken für Biblis:

Da sind nun die bekannten Stellen einer möglichen und schön öfter eingetretenen Überflutung von Verkehrsflächen in einer Karte dargestellt. Im Foto des Artikel ist das Helfrichsgärtel zu erkennen. Ist dies nun eine Hilfe für die Anwohner? Nein. Eine Überflutung der Straßen ist ja nur die sichtbare Spitze des Eisberges. Die Anwohner haben diese Probleme selber seit Jahren öfter erlebt, und nicht nur bei Starkregen.

Schon bei mittleren Regenmengen ist der Kanal oft voll und es dauert vier bis fünf Stunden, bis das Wasser abgelaufen ist. Ursache ist wohl der „Flaschenhals“ Pumpwerk am Mersweg am Ortsausgang. Die Pumpen haben nur eine begrenzte Förderleistung, angeblich um die Kläranlage nicht zu überlasten. So wird eben der Kanal als Rückstau genutzt. Und die geplanten Baugebiete Helfrichsgärtl IV und V werden die Situation weiter verschärfen, denn alle müssen über diese Pumpstation entsorgt werden.

Nun muss aber gesagt werden, die KMB ist für diesen Zustand nicht verantwortlich, sie hat ja das Kanalsystem von der Gemeinde nur übernommen. Aber wer nun hofft, das die KMB eine Lösung anbietet, wird enttäuscht. Eine technisch einfache Lösung wäre ein Pufferbecken, das die zusätzlichen Wassermengen aufnimmt. Auf der Homepage der KMB ist aber zu lesen, dass eine Rückhalteanlage weder nachhaltig noch wirtschaftlich ratsam sei, da sie keinen Schutzgewinn bringe.

Auf eine solche Aussage kann man nur sarkastisch antworten: Die Überflutung von Straßen und Gebäuden ist dann nachhaltig, und die Kosten werden den Anwohnern aufgebürdet, das ist dann wirtschaftlich.

Und als Lösung wird angeboten: „Wir konzentrieren uns auf kompetente Planung und den nachhaltigen Betrieb der Kanäle und tragen so aktiv zum Schutz der Kanäle vor den Folgen durch Starkregen bei.“ Der Schutz der Anwohner ist offensichtlich kein Anliegen.