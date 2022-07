Nach Informationen der Stadtverwaltung läuft die Pumpe im Waldschwimmbad von Bürstadt wieder stabil - also kann das Freibad um 12 Uhr öffnen. Ab Dienstagnachmittag hatte es Probleme gegeben.

Gesprächsthema Nummer eins war in Bürstadt am Dienstagabend und am Mittwoch die plötzliche Schließung des Freibads. Erst am Mittwochmorgen hatte die Stadtverwaltung mitgeteilt, wegen einer defekten

