Mannheimer Morgen Plus-Artikel Freizeit Pumpe defekt: Bürstadt Freibad bleibt vorerst zu

Gesprächsthema Nummer eins ist in Bürstadt die plötzliche Schließung des Freibads. Am Mittwochmorgen teilte die Stadtverwaltung mit, es liege an einer defekten Pumpe. Da waren aber schon zig andere Gerüchte in Umlauf.